Светский выход: Орбакайте с мужем провели вечер с семьей Юдашкина

Перед праздниками у Кристины Орбакайте, как у и других звезд, расписание настолько плотное, что едва хватает времени на сон. За последние недели она приняла участие в нескольких концертах, снялась в новогодних передачах и побывала на премьере фильма своей мамы «Тот самый концерт». При этом каждый раз артистка предстала в новых образах. Комбинезоны, блестящие платья и причудливые юбки — все это успела примерить блондинка.

А на минувших выходных Орбакайте посетила гала-вечер, который прошел в ГУМе в кафе Bosco Family. На этот раз певица вышла в свет в черном платье в пол с цветочным принтом. Полупрозрачные рукава придали образу пикантный оттенок. Легкие кудри и трендовый нюдовый макияж завершили образ. Пришла она не одна, а со своим мужем Михаилом Земцовым. Он предпочел не облачаться в костюм, а выбрал более уютный образ: брюки и джемпер.

В стиле total black предстала на ужине и чета Юдашкиных. Модельер Валентин и его супруга Марина предпочли образы в лаконичном черном цвете без излишеств. Орбакайте разместилась за столиком с ними. Компания насладилась не только изысканными блюдами, но и смогла увидеть выступление хора мальчиков, трогательно выступивших в костюмах зайчиков. Стоя у наряженной елки со свечками в руках они спели душещипательную Ave Maria.

Поклонники восхитились Кристиной и ее мужем. Они давно не видели пару. Некоторые подписчики блога звезды отметили, что сам вечер был очень красивым и создал праздничное настроение. «Какая стильная пара», «Такие вы душевно красивые все», «Ну вы очень гармоничная и красивая пара!», «Кристина так хороша, а ее муж! Едва узнала его», «Прекрасный вечер в Москве», — прокомментировали пост подписчики.