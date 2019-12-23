ЗВЕЗДЫ

Светский выход: Орбакайте с мужем провели вечер с семьей Юдашкина

Певица посетила праздничный гала-вечер в ГУМе.

Светский выход: Орбакайте с мужем провели вечер с семьей Юдашкина
Кристина Орбакайте. фото: globallookpress.com/

Перед праздниками у Кристины Орбакайте, как у и других звезд, расписание настолько плотное, что едва хватает времени на сон. За последние недели она приняла участие в нескольких концертах, снялась в новогодних передачах и побывала на премьере фильма своей мамы «Тот самый концерт». При этом каждый раз артистка предстала в новых образах. Комбинезоны, блестящие платья и причудливые юбки — все это успела примерить блондинка.

А на минувших выходных Орбакайте посетила гала-вечер, который прошел в ГУМе в кафе Bosco Family. На этот раз певица вышла в свет в черном платье в пол с цветочным принтом. Полупрозрачные рукава придали образу пикантный оттенок. Легкие кудри и трендовый нюдовый макияж завершили образ. Пришла она не одна, а со своим мужем Михаилом Земцовым. Он предпочел не облачаться в костюм, а выбрал более уютный образ: брюки и джемпер.

В стиле total black предстала на ужине и чета Юдашкиных. Модельер Валентин и его супруга Марина предпочли образы в лаконичном черном цвете без излишеств. Орбакайте разместилась за столиком с ними. Компания насладилась не только изысканными блюдами, но и смогла увидеть выступление хора мальчиков, трогательно выступивших в костюмах зайчиков. Стоя у наряженной елки со свечками в руках они спели душещипательную Ave Maria.

Поклонники восхитились Кристиной и ее мужем. Они давно не видели пару. Некоторые подписчики блога звезды отметили, что сам вечер был очень красивым и создал праздничное настроение. «Какая стильная пара», «Такие вы душевно красивые все», «Ну вы очень гармоничная и красивая пара!», «Кристина так хороша, а ее муж! Едва узнала его», «Прекрасный вечер в Москве», — прокомментировали пост подписчики.

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Тэги:

Валентин ЮдашкинЗвездный стильКристина ОрбакайтеМарина ЮдашкинаМихаил Земцов
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Светский выход: Орбакайте с мужем провели вечер с семьей Юдашкина
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