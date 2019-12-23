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«Вовка, прости»: Подольская назло Собчак показала подтянутые ноги и идеальный пресс

Певица отреагировала на критику Ксении Собчак, которая недавно негативно высказалась об оголяющихся 40-летних женщинах.

«Вовка, прости»: Подольская назло Собчак показала подтянутые ноги и идеальный пресс
Наталья Подольская и Владимир Пресняков. фото: globallookpress.com

На прошлой неделе бизнесвумен и супруга писателя Александра Цыпкина Оксана Лаврентьева опубликовала снимки из фотосессии в стиле «ню». Она предстала совершенно обнаженной, чем вызвала ажиотаж в Сети. Ксения Собчак, которая в свое время тоже не боялась оголять части тела, раскритиковала светскую львицу, заверив, что в 20 лет сниматься обнаженной это нормально, а в 40 «это уже призыв». С ней согласились далеко не все. Светлана Бондарчук, Анна Седокова и другие звезды, которым уже за 40 или скоро стукнет круглая дата, заступились за Лаврентьеву.

Не осталась в стороне и Наталья Подольская. Она не стала описывать свою позицию по этому поводу, но дала понять, что смеется над словами Собчак. В соцсети 37-летняя певица опубликовала кадр из недавней фотосессии. На фото она предстала в черно-розовом боди, напоминающем купальник. Наряд оголил подтянутые ноги, идеальный пресс и руки артистки. Розовые чулки и черный глянцевый плащ сделали образ дерзким и молодежным.

«Срочно выкладываю, пока мне не стукнуло 40… Вовка, прости! Ты единственный», — написала Подольская.

Свой пост она сопроводила хэштегом: «бес в ребро». Похоже, что певица сделала публикацию назло Собчак. Поклонники ее поддержали. Более того, они восхитились ее фигурой. «В 40, вы будете еще краше, красавица», «Правильно! Когда есть что показать! Надо показывать! Время на месте не стоит!», «Реально все с ума сходят», «Наташа, вы — огонь», «Вова красавчик, он будет любоваться вместе с нами», — прокомментировали пост подписчики.

Некоторые все же подвергли критике Наталью, так как увидели следы фотошопа на снимке. Они решили, что если она жаждет себя показывать во всей красе, то кадры должны быть максимально правдивыми. К слову, Владимир Пресняков пока на фото не отреагировал. Возможно, что он не против того, чтобы его жена оголялась на публике. Муж Подольской знает что такое шоу-бизнес и явно понимает все его нюансы.

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«Вовка, прости»: Подольская назло Собчак показала подтянутые ноги и идеальный пресс
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