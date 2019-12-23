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Цекало «выкупил» фамилию у матери своих детей ради новой жены

Сестра Веры Брежневой - 35-летняя Виктория - по настоянию бывшего супруга была вынуждена вернуть себе девичью фамилию. Таким образом, после развода она снова стала Галушкой.

Цекало «выкупил» фамилию у матери своих детей ради новой жены
Александр Цекало (Фото: Globallookpress.com)

58-летний Александр Цекало заплатил сестре Веры Брежневой для того, чтобы она отказалась от его фамилии. Продюсер оформил отношения с новой возлюбленной — моделью и художницей Дариной Эрвин. Однако девушка наотрез оказалась становиться Цекало из-за того, что с такой же фамилией ходит ее «предшественница». После развода Виктория не сразу стала Галушкой. Как выяснилось, шоумену пришлось «выкупить» у матери своих детей его же фамилию.

Еще на прошлой неделе сестра экс-солистки группы «ВИА Гра» опубликовала в Instagram свежее фото. В кадре девушка была запечатлела в компании неизвестного мужчины рядом с дворцом бракосочетаний. Позже выяснилось, что в загс Виктория пришла вместе со своим адвокатом, а не таинственным женихом. Как выяснилось, экс-возлюбленная продюсера официально стала Галушкой.

Как пишет «СтарХит» со ссылкой на источник в окружении Цекало, расставшись с Викторией шоумен поступил по-мужски: он оставил бывшей жене и детям дом, машину, продолжая поддерживать наследников материально. При этом, несмотря на все уговоры, Виктория не хотела менять фамилию.

«В итоге ничего не оставалось — заплатил, Вика же по условиям договоренностей должна была съездить на родину, на Украину, и официально вернуть себе девичью», — цитирует издание слова информатора.

Сам Цекало даже нанял адвокатов, которые проконтролировали процесс. Напомним, что в браке с Викторией Галушко у продюсера появилось двое детей: дочь Александра, ей одиннадцать лет и сын Михаил, ему семь лет.

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Цекало «выкупил» фамилию у матери своих детей ради новой жены
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