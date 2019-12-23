ЗВЕЗДЫ

«Мужчин выбираю только по имени»: Ковальчук подшутила над незнакомцем

Экс-солистка группы «Блестящие» разрешила ассистенту на площадке прикрепить ей под платье передатчик для микрофона и наушников.

«Мужчин выбираю только по имени»: Ковальчук подшутила над незнакомцем
Юлия Ковальчук (Фото: Globallookpress.com)

Экс-солистка группы «Блестящие» с юмором отнеслась к попыткам оператора прикрепить под ее платье передатчик для микрофона и наушников. Для этого мужчине пришлось сесть на корточки. В кадре видно, что ассистент подлезает руками под юбку артистки, вызывая у Юлии приступ смеха. Все происходящее за кулисами было снято на камеру. Позже сама певица опубликовала свежее видео на личной страничке в Instagram, поиронизировав над всем происходящим.

«Я мужчин выбираю только по имени. Если Алексей, то есть доступ к телу. Девочки, а как вы выбираете мужчин?» — обратилась к поклонницам Юлия, подшутив при этом над оператором, который оказался в центре всеобщего внимания из-за видеоролика в микроблоге знаменитости.

В одном из недавних интервью певица высказалась о своем супружестве. По словам Ковальчук, она считает мужа идеальным отцом. В октябре дочери пары — Амелии — исполнилось два годика. При этом артистка подметила, что она очень благодарная бабушкам и дедушкам, которые крайне редко вмешиваются в их семейную жизнь, давая советы по воспитанию первенца. Возлюбленная шоумена призналась, что не устраивает Алексею Чумакову сцен ревности, полностью доверяя супругу.

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«Мужчин выбираю только по имени»: Ковальчук подшутила над незнакомцем
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