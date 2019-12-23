Хмельницкая заявила, что Кеосаян не делал ей поблажек на съемочной площадке

Актриса Алена Хмельницкая в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о совместной жизни с актером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. Вместе они были 21 год. У них родилось двое совместных детей. Сейчас у каждого из них уже другие семьи. При этом всем известно, что Кеосаян раньше часто снимал жену в своих картинах.

«Это было сразу какое-то совпадение во всех взглядах. Когда ты сразу говоришь с человеком на одном языке. Мы с ним все-таки из одной среды. Оба актеры. У нас московские семьи. Тигран всегда был очень взрослым человеком. С любовью относился к своей профессии. Было четкое понимание, что я тоже так хочу жить вместе с ним», — заявила Алена Хмельницкая, вспоминая начало их романа.

Как отметила звезда, она очень хотела детей. «С ним было, конечно, всегда сложно. Но мы оба мечтали о детях. Тигран никогда не делал никаких поблажек для меня, как для жены на съемочной площадке. Мы никогда ничего не обсуждали дома по работе. Он порой смотрел на меня страшными глазами на съемочной площадке и считал, что я все должна понимать. А я думала: «А ты не мог сказать мне об этом дома за сутки до съемок». Он дико злился на меня. Мне было очень сложно. Но скандалов я не устраивала», — подчеркнула актриса.

Как сказала Хмельницкая, сейчас ей с Тиграном работать намного проще, чем во времена совместных отношений. Их семейная жизнь закончилась, но они остались большими друзьями.