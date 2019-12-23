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«Этот цикл — часть моей жизни»: Кеосаян объяснил, почему спустя 21 год расстался с Хмельницкой

Актеры, у которых двое общих детей, сохранили прекрасные отношения между собой.

«Этот цикл — часть моей жизни»: Кеосаян объяснил, почему спустя 21 год расстался с Хмельницкой
Кеосаян расстался с Хмельницкой после 21 года совместной жизни/http://globallookpress.com/

Телеведущий и актер Тигран Кеосаян в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» объяснил, почему спустя 21 год расстался со своей первой супругой, актрисой Аленой Хмельницкой. У них в браке родилось двое детей. Также он вспомнил, с чего начинался их роман.

«1993 год был на дворе. С бензином плохо все было. Люди в очередях за продуктами знакомились. Смотрю, в очереди на автозаправке стоит Алена. Я рекламу снимал в это время. Клипмейкера в те годы все в стране знали. Нас таких было не больше пяти человек. Мы обменялись домашними телефонами. Потом ближе познакомились. В итоге были вместе 21 год», — сказал Тигран Кеосаян.

Как утверждает актер, он сразу полюбил Хмельницкую. «Я хотел создать семью. Мне уже было тогда 27 лет. Я ее завоевывал. Покупал болгарский коньяк в ларьке за шестьсот рублей. Но не подумайте, что у нас была алкогольная семья. Просто пили тогда везде, где пилось», — заметил он.

Как считает актер, они вместе прошли определенный цикл жизни. А потом пришло время поставить точку в отношениях. «Неправильно говорить, что кто-то сделал другому плохое. Если это происходит, значит, были предпосылки. Кто и что сказал – неважно. Этот цикл мне безумно дорог. Он незабываем. Этот цикл – часть моей жизни. Ну значит, пришло время тогда нам расстаться. Перешло наше общение в другое качество», – заявил актер.

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Алена Хмельницкаязвездные семьиПрограмма "Судьба человека"Тигран Кеосаян
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«Этот цикл — часть моей жизни»: Кеосаян объяснил, почему спустя 21 год расстался с Хмельницкой
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