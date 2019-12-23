«Давно не была в теневом бане»: Дайнеко снова обнажилась в Instagram

Виктория Дайнеко знает, как удивить своих поклонников, к сожалению, это связано не с новыми хитами певицы, а с ее телом. Женщина выложила сразу несколько своих весьма откровенных фотографий в Instagram и даже задумалась, не заблокирует ли ее сервис после такой откровенной эротики.

«Давно не была в теневом бане» — именно так подписала певица одну из фотографий, самую скромную.

Стоит отметить, что поклонники неоднозначно восприняли такую наготу от своей любимой исполнительницы, кто-то даже написал, что «когда нет новых песен, хоть попу показать, чтобы о тебе вновь заговорили». В целом женская часть поклонников Виктории осталась недовольна фотографиями, а вот мужчинам, похоже, все нравится.

Напомним, в сентябре этого года у Виктории уже были проблемы из-за смелых фотографий, певица выложила фото в купальнике из жаркой страны, в то время пока в России ее фанаты мерзли от холода. Это привело к ожидаемым результатам — массовые отписки от певицы призвали ее быть скромнее. Но осторожность была недолгой.