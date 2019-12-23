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«Без этой гадости вечер не проводила»: директор вспомнил об увлечении наркотиками «татушки» Волковой

По словам Сергея Лаврова, он был вынужден искать для нее запрещенные препараты.

«Без этой гадости вечер не проводила»: директор вспомнил об увлечении наркотиками «татушки» Волковой
Волкова употребляла наркотики, когда пела в "Тату"/http://globallookpress.com/

Концертный директор некоторых звезд шоу-бизнеса Сергей Лавров в эфире программы «Ты не поверишь!» рассказал об увлечении наркотиками бывшей солистки группы «Тату» Юлии Волковой. Много лет назад он сотрудничал с группой и яркой исполнительницей.

Сергей Лавров. Фото
Лавров рассказал об увлечении Волковой наркотиками/Кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Она без этой гадости вечер не проводила. Тогдашний ее директор просил меня что-нибудь найти для нее. И я был вынужден искать», — признался Серей Лавров.

Высказался он и о недавно задержанной с наркотиками актрисе Наталье Бочкаревой. «Что сказать: в тихом омуте черти водятся. Бочкарева в момент сотрудничества со мной не была замечена с наркотиками. Могла позволить себе только бокал красного вина, не больше», — заявил он.

Сама Наталья Бочкарева, дело которой передано в суд, сейчас старается о теме с наркотиками не вспоминать. «Я не смотрю телевизор и не листаю Инстаграм. И прекрасно себя чувствую. Мне есть чем заниматься, а не перемывать кости кому-то там. Новый год встречу дома с семьей. Раньше уезжали на Мальдивы или в Дубай. В этот раз решили отметить Новый год в Москве. Здесь очень красиво. У нас очень интересная жизнь, поэтому мне не до слухов и не до сплетен», — заявила звезда.

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Тэги:

группа "Тату"Новости googleПрограмма "Ты не поверишь!"Сергей ЛавровЮлия Волкова
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«Без этой гадости вечер не проводила»: директор вспомнил об увлечении наркотиками «татушки» Волковой
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