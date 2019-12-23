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«Стереотипы сломала!»: Ирина Салтыкова научила готовить салат из сала

По словам звезды, это очень вкусное блюдо.

«Стереотипы сломала!»: Ирина Салтыкова научила готовить салат из сала
Ирина Салтыкова. Фото Global look press

Ирина Салтыкова поделилась со зрителями программы «Теория заговора» неординарным салатом из семейного архива. Основной ингредиент блюда – соленое сало. Звезда утверждает, это очень вкусно!

«Я первый раз буду готовить салат с салом! Ты мне все стереотипы сломала!» – удивился ведущий шоу Михаил Мамаев.

Кадр из программы "Теория заговора". Фото
Кадр из программы «Теория заговора».

Итак, Ирина Салтыкова нарезала соленое сало длинной тонкой соломкой. Запеченную свеклу нарубила кубиками. Когда потянулась к зелени, Мамаев спросил: «А только петрушку надо было? Я еще укроп купил». «Молодец! Такой муж должен быть», – похвалила Ирина Михаила. «А представляешь, никто не берет», – пожаловался ведущий и актер.

Салтыкова порубила петрушку и листья салата. Высыпала ингредиенты в салатницу, добавила немного изюма, посолила, приправила перцем, бальзамическим уксусом и оливковым маслом. Все перемешала. Мамаев, попробовав блюдо, пришел в восторг.

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«Стереотипы сломала!»: Ирина Салтыкова научила готовить салат из сала
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