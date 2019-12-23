«Стереотипы сломала!»: Ирина Салтыкова научила готовить салат из сала

По словам звезды, это очень вкусное блюдо.

Ирина Салтыкова поделилась со зрителями программы «Теория заговора» неординарным салатом из семейного архива. Основной ингредиент блюда – соленое сало. Звезда утверждает, это очень вкусно!

«Я первый раз буду готовить салат с салом! Ты мне все стереотипы сломала!» – удивился ведущий шоу Михаил Мамаев.

Итак, Ирина Салтыкова нарезала соленое сало длинной тонкой соломкой. Запеченную свеклу нарубила кубиками. Когда потянулась к зелени, Мамаев спросил: «А только петрушку надо было? Я еще укроп купил». «Молодец! Такой муж должен быть», – похвалила Ирина Михаила. «А представляешь, никто не берет», – пожаловался ведущий и актер.

Салтыкова порубила петрушку и листья салата. Высыпала ингредиенты в салатницу, добавила немного изюма, посолила, приправила перцем, бальзамическим уксусом и оливковым маслом. Все перемешала. Мамаев, попробовав блюдо, пришел в восторг.