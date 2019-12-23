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«Были бытовые ситуации, которые мне не нравились»: Слугина объяснила, почему бросила Глушко

По словам девушки, ей все-таки нужен мужчина постарше.

«Были бытовые ситуации, которые мне не нравились»: Слугина объяснила, почему бросила Глушко
Слугина рассталась с сыном Наташи Королевой/https://www.instagram.com/maria_slugina_official/

Бывшая участница проекта «Дом-2» 24-летняя Мария Слугина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему рассталась с 17-летним сыном певицы Наташи Королевой Архипом Глушко. Их роман продолжался всего несколько месяцев.

«Архип красиво ухаживал некоторое время. Он в этом плане большой молодец. Но если я приняла решение расстаться, то значит все. Были бытовые ситуации, которые мне не нравились. Мне все же нужен мужчина постарше. Мужчина должен уметь зарабатывать, семью содержать. У него сейчас новая девушка, а может, и не одна. Я счастлива за него», — сказала Мария Слугина.

Также она отметила, что не общается с семьей Архипа Глушко. «У них клевая семья. Его родители хорошо меня приняли. Но сейчас мы не поддерживаем отношений. Конечно, если я их увижу, то как воспитанный человек поздороваюсь», — заметила Мария Слугина.

Сам Архип Глушко уже из-за расставания не переживает. «У меня все спокойно и весело. Сейчас я кроме университета хочу реализовать себя в творчестве. Хочу начать сольную карьеру. Девушек у меня много. Всю энергию направляю в творчество», — заметил молодой человек.

Не переживает из-за расставания сына и Наташа Королева. «Первые чувства проходят. Если бы им не мешали, то, может, все было бы по-другому», — заметила певица, имея в виду назойливость прессы.

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Архип Глушкодети звездЗвездные детиМария СлугинаНаташа КоролеваНовости googleПрограмма "Ты не поверишь!"
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«Были бытовые ситуации, которые мне не нравились»: Слугина объяснила, почему бросила Глушко
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