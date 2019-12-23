Ивлеева украсила новогоднюю елку игрушечными крысами

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева решила, как и многие россияне, сделать свой дом уютнее и создать в нем новогоднее настроение. Однако ее поступок явно нельзя назвать стандартным.

Купив вполне обычную елочку, звезда ТВ и Интернета нарядила ее весьма неординарно. Вслед за снежинками и шарами на зеленой красавице неожиданно оказалось целое полчище крыс! К счастью, игрушечных, сделанных из белого плюша.

Впрочем, другого от жены Элджея ожидать трудно, ведущая всегда отличалась нестандартным мышлением и эпатажным поведением. Чего только стоят ее эксперименты над цветом волос! Блондинкой она стала из русого цвета, после пробовала себя с голубыми, фиолетовыми, красными, зелеными и розовыми волосами.