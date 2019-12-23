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Ивлеева украсила новогоднюю елку игрушечными крысами

Животные сделаны из белого плюша, но все-таки вызывают неоднозначные чувства.

Ивлеева украсила новогоднюю елку игрушечными крысами
Настя Ивлеева. Фото https://www.instagram.com/_agentgirl_/

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева решила, как и многие россияне, сделать свой дом уютнее и создать в нем новогоднее настроение. Однако ее поступок явно нельзя назвать стандартным.

Купив вполне обычную елочку, звезда ТВ и Интернета нарядила ее весьма неординарно. Вслед за снежинками и шарами на зеленой красавице неожиданно оказалось целое полчище крыс! К счастью, игрушечных, сделанных из белого плюша.

Елочка. Фото
Фото: сторис https://www.instagram.com/_agentgirl_/

Впрочем, другого от жены Элджея ожидать трудно, ведущая всегда отличалась нестандартным мышлением и эпатажным поведением. Чего только стоят ее эксперименты над цветом волос! Блондинкой она стала из русого цвета, после пробовала себя с голубыми, фиолетовыми, красными, зелеными и розовыми волосами.

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Ивлеева украсила новогоднюю елку игрушечными крысами
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