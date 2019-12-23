«Ваш пиджак!»: Гарри Галкин мастерски изобразил слугу собственного отца

Сын Максима Галкина Гарри покорил поклонников юмориста своим актерским талантом и чувством юмора. Артист в stories Instagram показал, как дурачится со своим отпрыском, вызвав волну восхищенных комментариев от пользователей Сети.

На видео Максим спускается по лестнице своего дома в сторону выхода, внизу он заметил сына Гарри. Мальчик поклонился ему и сказал с вычурной театральной интонацией: «Ваш пиджак». Чтобы сцена выглядела еще более эффектно, малыш даже сделал поклон перед отцом, протягивая ему одежду.

Юморист поддержал шутку и снисходительно ответил: «Ну давайте, я к вам спускаюсь. Спасибо за службу». Тут в кадр попал шпиц Пугачевой и Галкина, Максим обратился к собаке: «Маруся, ну а вы что мне принесли?». Псинка, естественно, промолчала, а вот Гарри пошутил: «Газы она принесла». Отец вздохнул и произнес: «О, Господи».

«Весело живете! Молодцы», «Чудесная семья», «Ну что за чудо!» — написали поклонники на фанатской страничке семьи Галкиных.