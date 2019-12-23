Как странно, ее звали Симба: Нюша дала своей дочери необычное имя

Нюша долгое время скрывала, как она вместе со своим мужем Игорем Сивовым назвала свою дочь. Почему она это делала – неизвестно. Однако, когда загадка раскрылась, имя не вызвало восторг у поклонников.

В своем блоге звезда сделала анонс интервью одному из глянцевых журналов. В нем она и призналась, что ее годовалую дочь зовут Симбой. В сочетании с фамилией Сивова Симба звучит еще более комично. Сразу вспоминаются строки из песни Валерия Меладзе «Как странно, ее звали Лимбо», так и чешутся руки, чтобы перефразировать ее на «Симба».

Поклонники, услышав новость, тут же принялись обсуждать ее в Сети, упражняясь в остроумии. Кто-то порадовался, что «хотя бы не Пумба» и «не Чунга-Чанга», кто-то предложил Нюше следующих отпрысков назвать Тумбой и Юмбой, кто-то заявил, что его собаку зовут точно так же. Сама Нюша пока воздержалась от комментариев.

А вам нравится имя Симба? Насколько оно подходящее для девочки?