«Сминают за 15 минут»: Симоньян поделилась рецептом рождественского гуся

Его она готовит с сушеными подосиновиками.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян обожает готовить, в своем блоге она частенько делится проверенными семейными рецептами. Под Новый год журналистка решила поделиться с подписчиками рецептом вкуснейшего рождественского гуся. По словам Маргариты, его «сминают за 15 минут».

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«Вымачиваю сушеные подосиновики, потом варю их в той же воде с луком и морковкой. Лук и морковь убираю, а вместе с подосиновиками на этом бульоне варю гречневую кашу. ⠀

С гуся срезаю лишний жир — он еще пригодится, его можно заморозить, а потом жарить на нем брокколи, например. Натираю солью и перцем, фарширую кашей, закрепляю зубочистками.⠀

Укладываю гуся на противень и запекаю при 200 градусах, пока не будет вкусный и румяный. Сначала в фольге, потом фольгу убираю, оставляю ее только на кончиках крыльев и периодически поливаю гуся вытекающим соком», — написала в своем блоге Симоньян.