ЗВЕЗДЫ

«Сминают за 15 минут»: Симоньян поделилась рецептом рождественского гуся

Его она готовит с сушеными подосиновиками.

«Сминают за 15 минут»: Симоньян поделилась рецептом рождественского гуся
Маргарита Симоньян. Фото Global look press.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян обожает готовить, в своем блоге она частенько делится проверенными семейными рецептами. Под Новый год журналистка решила поделиться с подписчиками рецептом вкуснейшего рождественского гуся. По словам Маргариты, его «сминают за 15 минут».

«Вымачиваю сушеные подосиновики, потом варю их в той же воде с луком и морковкой. Лук и морковь убираю, а вместе с подосиновиками на этом бульоне варю гречневую кашу. ⠀

С гуся срезаю лишний жир — он еще пригодится, его можно заморозить, а потом жарить на нем брокколи, например. Натираю солью и перцем, фарширую кашей, закрепляю зубочистками.⠀

Укладываю гуся на противень и запекаю при 200 градусах, пока не будет вкусный и румяный. Сначала в фольге, потом фольгу убираю, оставляю ее только на кончиках крыльев и периодически поливаю гуся вытекающим соком», — написала в своем блоге Симоньян.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

вкусные рецепты от звездКулинарные рецептыКулинарные рецепты с мясомМаргарита СимоньянНовый годНовый год 2020рецепт курицы
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Сминают за 15 минут»: Симоньян поделилась рецептом рождественского гуся
Интересно?
Поделись с друзьями: