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«Меня тошнит»: Ди Каприо резко высказался о тех, кто жалуется на трудности в кино

Даже после сложных ролей актер готов благодарить судьбу за то, что занимается именно этим делом.

«Меня тошнит»: Ди Каприо резко высказался о тех, кто жалуется на трудности в кино
Леонардо Ди Каприо - эталон актера. И по фильмографии, и по отношению к своему делу. Фото: globallookpress.com

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо дал большое интервью изданию Deadline, в котором рассказал о работе над фильмом «Однажды в… Голливуде» и многих других моментах своей карьеры.

В какой-то момент интервьюер напомнил звезде, что после сложного для него фильма «Выживший» тот сделал солидный перерыв в съемках. 45-летний актер прокомментировал, что получил период душевного спокойствия. Тогда журналист добавил, что режиссер картины Алехандро Иньярриту после этого вообще не вернулся в кино.

В ответ Лео заявил, что не собирается снова обсуждать сложности того фильма.

«Меня тошнит, когда я слышу, как люди говорят о том, насколько сложна индустрия. Это вызывает у меня тошноту, потому что нам так повезло, что мы делаем то, что делаем», — резко откровенно сказал Ди Каприо.

По его словам, «Выживший» был утомительным опытом, но в то же время уникальной историей с уникальным режиссером. Больше он ничего добавлять не стал.

Напомним, картина собрала множество наград, но и была раскритикована за ряд жестоких сцен. Например, в одном из эпизодов герой Ди Каприо вспарывает брюхо своей мертвой беременной лошади, вытаскивает из нее кишки и зародыша, чтобы самому заползти внутрь и согреться. Многие критики вставали и выходили из зала во время просмотра. Но похоже, что даже после таких опытов в кино Лео полон решимости брать новые вершины искусства. Добавим, что на следующей премии «Оскар» он номинирован на «Лучшую мужскую роль».

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«Меня тошнит»: Ди Каприо резко высказался о тех, кто жалуется на трудности в кино
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