Дорого-богато: Бритни Спирс похвасталась шикарной рождественской елкой

Скандальная американская поп-звезда Бритни Спирс похвасталась своей рождественской елкой в Instagram. Нужно сказать, не в каждом крупном российском городе на главной площади стоит такое богато украшенное дерево.

Елочка у певицы в Майами в три человеческих роста, ее ветвей практически не видно под обилием гирлянд и игрушек. Под зимней красавицей «пасутся» олени из лампочек, и вся эта композиция светится по-модному белым светом.

38-летняя артистка сфотографировалась под праздничным деревом со своим молодым бойфрендом Сэмом Асгари и поздравила его с наступающим Рождеством.

«Санта-Клаус потерял много веса в этом году. Пожалуйста, оставьте под елкой протеиновое печенье», — пошутил мужчина в комментариях.

Напомним, Сэм — не актер и не певец, они — инструктор по фитнесу. Последние полгода он не только окружает Бритни теплом и заботой, но и занимается укреплением ее здоровья. Благодаря ему, звезда отошла от потрясений, связанных с судами, наркотиками, психиатрическими клиниками. Недавно пара скромно отметила день рождения Спирс, но, похоже, на Рождество влюбленные решили не скупиться.

И всё-таки, какая шикарная елка…