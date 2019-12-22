«Мне на тебе было так приятно»: Эвелина Бледанс оседлала Тарзана

Известный бодибилдер и супруг Наташи Королевой Тарзан продемонстрировал поклонникам, как качает мускулы, когда под рукой нет штанги. 49-летний танцор выложил в Instagram видео, как он приседает с актрисой Эвелиной Бледанс на плечах.

Во время этой тренировки женщина шутит, что они с Сергеем Глушко могут позволить себе такие трюки, так как у них одинаковые прически, и после одного подхода пара меняется местами.

«Эвелина, несмотря на рост и объёмные «глаза», оказалась очень лёгкой нагрузкой. Да и нагрузкой-то ее грех называть!» — написал мужчина под роликом. «Мне на тебе было так приятно, дорогой», — игриво прокомментировала пост актриса. «Это было взаимно», — ответил ей Тарзан.

Большинство подписчиков бодибилдера положительно оценило эти веселые упражнения, но нашлись и те, кто пристыдил танцора, напомнив, что некрасиво так заигрывать с коллегами по цеху при живой-то супруге. Напомним, подобное происходит не первый раз. Три года назад Тарзан уже устраивал «эротические» тренировки с Бледанс, и Наташа Королева не стала устраивать скандала после такого.