«Бабуля и внучек»: Алексей Макаров представил 91-летнюю маму Любови Полищук

Сын Любови Полищук, актер Алексей Макаров, навестил свою бабушку в Омске. Ольге Пантелеевне уже 91 год, но она отлично выглядит для своего возраста. Снимок со своей сибирской родственницей артист разместил в личном блоге.

«Бабуля. И внучок. Или внучек. И вы не поверите, в Омске полно снега», — подписал кадр Макаров.

Ольга Пантелеевна всю жизнь проработала обычной швеей, а ее муж, папа Любови Полищук, Григорий Мефодьевич трудился на стройке. Однако их дочь Люба всю жизнь мечтала стать артисткой. В балетную школу ее не взяли из-за высокого роста, а вот в хор приняли.

После школы Полищук поехала в Москву поступать в театральный, но опоздала на вступительные экзамены. Поэтому вернулась домой и долгое время выступала в местной филармонии. Позже она все-таки окончила Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства при Росконцерте, а потом и ГИТИС. Ее талант и привлекательная внешность были замечены Московским мюзик-холлом, где и начался ее старт на московской сцене.

В это время актриса уже развелась с Валерием Макаровым, страдающим алкоголизмом, поэтому первое время ее сын Алексей жил у бабушки. Ольгу Пантелеевну он всегда сильно любил, называя мамой.