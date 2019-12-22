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«Блокирую сотнями»: на Петросяна и его жену обрушились хейтеры

Пользователи Сети атакуют их в Instagram, потешаясь над мезальянсным браком.

«Блокирую сотнями»: на Петросяна и его жену обрушились хейтеры
Петросян и Брухунова. Фото Лики Брагиной

Российская публика не прощает измен и предательств. Это она доказала еще поддержкой Ирины Шейк в истории с Брэдли Купером и Леди Гагой. Узнав о том, что актер бросил любимую соотечественницу ради непонятной нашему народу певицы, блог эпатажной звезды просто взорвался от комментариев на русском языке.

Похоже, что нечто подобное происходит и в случае с Петросяном. Блоги юмориста и его молодой супруги просто кипят от комментариев подписчиков, озадаченных разводом артиста со Степаненко и мезальянсным браком с Татьяной Брухуновой.

Новоиспеченная супруга уже перестала сдерживать эмоции по этому поводу и открыто демонстрирует в Instagram раздражение на подписчиков.

«Я блокирую обычно молча сотнями ботов-хейтеров за день. Вы даже не подозреваете, во что эти люди превращают мой аккаунт», — призналась она.

При этом девушка удаляет все негативные комментарии. А вот Евгений Ваганович старается сохранить видимость спокойствия. В его блоге можно увидеть не только положительные комментарии. Многие подписчики под стать самому артисту искрят юмором.

В Instagram он разместил снимок напротив Кельнского собора, судя по всему, кадр был сделан на 11-й айфон, камера которого может создать любопытный эффект гигантизма. «Я прям, как Гулливер», — подписал он фото.

«Это точно ваш размер?!», «Да… Гигант не только юмора и мысли», «Она теперь будет тереться рядом, пока не получит свое, как Цымбалюк Виталина», — можно увидеть в комментариях.

Блог Петросяна. Фото
https://www.instagram.com/PETROSYANEVGENY/

Среди подписчиков завязалась целая беседа. «Как же Танька так круто фотографирует?» — спросил один из фолловеров. «Лежа с земли», — ответил второй. «И еще будет лежать возле его ног, пока история эта не получит свой логичный конец. Истина стара, как мир!» — написал третий.

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«Блокирую сотнями»: на Петросяна и его жену обрушились хейтеры
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