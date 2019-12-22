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Билли Айлиш показала убогую обстановку своего дома

Несмотря на многомиллионные доходы, девушка по-прежнему живет в спартанских условиях.

Билли Айлиш показала убогую обстановку своего дома
Билли Айлиш. Фото https://www.instagram.com/billieeilish/

18-летняя певица Билли Айлиш, ставшая на редкость популярной в этом году, вышла на многомиллионные доходы. Тем не менее, она продолжает жить в скромном маленьком доме в очень спартанских условиях.

Оценить «квадратные метры» американской суперзвезды можно, обратившись на YouTube, где разместили программу Джеймса Кордена Carpool Karaoke. Сразу же бросается в глаза повидавшая виды дешевая мебель, облезлая краска на стенах, дверях и оконных рамах, убогие шторы.

Да и в целом дом очень тесный и старый. Мебель в комнате Айлиш наставлена впритык друг к другу, словно это не дом звезды мирового масштаба, а далеко не самая лучшая квартира в российской «хрущевке».

В кадре также появляется мама певицы, которая даже не удосужилась принарядиться перед приходом телевизионщиков. Женщина предстала в растянутых джинсах и унылой толстовке.

Ну и в качестве «вишенки на торте» в кадре появляется домашний питомец Айлиш – огромный лохматый паук.

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Билли Айлишдомзвездная жизнь
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Билли Айлиш показала убогую обстановку своего дома
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