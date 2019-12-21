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«Теперь будут дружить семьями»: Ивлеева побывала в замке Галкина и Пугачевой

Примадонна и ее муж снялись в шоу для YouTube-канала известного блогера.

«Теперь будут дружить семьями»: Ивлеева побывала в замке Галкина и Пугачевой
Настя Ивлеева. фото: globallookpress.com/

Настя Ивлеева стала известна благодаря передаче «Орел и решка». Также она знакома многим как блогер. Последние годы особую популярность набрало ее шоу YouTube-канала Agentshow. Блондинка общается со знаменитостями совершенно на разные темы. Примечательно, что не так давно ей довелось пообщаться с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в рамках пресс-конференции.

Похоже, что к Новому году Ивлеева приготовила сюрприз для своих поклонников. Героями ее нового шоу стали Максим Галкин и Алла Пугачева. Более того, телеведущая побывала в гостях у пары в их замке в деревне Грязь. Блондинка поделилась кадрами, на которых сначала едет в электричке, сетуя на жизнь. В следующее мгновение она оказывает у дверей роскошного замка, в который входит под руку с Максимом. «Это мечта», — признается она.

Ее принимает Примадонна, облаченная в черный наряд. «А что ты так волнуешься? Я знаю Настю», — говорит она, пожимая гостье руку. Выпуск оформлен в виде новогоднего фильма. «Это будет что-то с чем-то!», — подписал видео Галкин.

Многие поклонники были удивлены. Многие признались, что тизер им так понравился, что теперь они не уснут, пока не увидят выпуск с Пугачевой. «Ни че се», «Я жду. Надеюсь это будет круто», «Класс, жду, ты такой талантище, просто!», «Такого точно никто не ожидал», «Ух, сама Пугачева даже будет. Интересно…», «Настя, какая же за тебя гордость, я не могу, ты большая молодец», «Ну всё! Теперь будут дружить семьями…Элджей — Настя, вы с Аллой», — прокомментировали пользователи Сети.

К слову, в этом году Пугачева отказалась участвовать в новогодних шоу. В прошлом году Примадонна тоже не участвовала в «огоньках», но на телеэкранах появилась — Первый канал повторил ее давний клип. Похоже, что теперь все внимание может притянуть к себе Ивлеева, хотя точная даты премьеры ее шоу пока неизвестна.

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Тэги:

Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Ивлеева
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«Теперь будут дружить семьями»: Ивлеева побывала в замке Галкина и Пугачевой
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