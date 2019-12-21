«Мальчик по вызову»: Костюшкина обвинили в оказании эскорт-услуг

Стас Костюшкин ранее был участником дуэта «Чай вдвоем». Он выступал вместе с Денисом Клявером. Двое мужчин приятной внешности, конечно, пользовались вниманием у женщин. Потом Костюшкин занялся сольным творчеством. В соцсети он часто делится фотоснимками, на которых позирует с голым торсом. Это порой порождает разные слухи. Однако накануне артист наткнулся на переписку, где обсуждают грязные слухи о нем.

Неизвестная обращается к некой Наташе и просит подтвердить, что Костюшкин якобы гей и оказывает эскорт-услуги. В этом обвинили и Сергея Дроботенко — известного юмориста. «Про Дроботенко ничего не знаю, а про Костюшкина, да, говорили», — отвечает некая Наташа. Переписку увидел сам певец. Он опубликовал ее в соцсети. «Значит теперь я еще и мальчик по вызову. Переписка Ленина с Каутским (Булгаков)», — с иронией написал Стас.

Поклонники тоже посмеялись над сплетнями. «Стас , а тариф то какой у тебя ? Оплата по часовая?», «Под прикрытием живете. Жена…дети…», «Это просто зависть… Что Костюшкина вызывают (куда-то там), а тут сидят дома и никто не зовет вообще никуда. Стас, терпения!», «Людям заняться больше нечем», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Костюшкин состоит в браке с чемпионкой России по акробатике Юлией. Она подарила супругу двух сыновей: Мирона и Богдана. Также от бывшей жены Ольги у певица есть сын Мартин. В свое время он бросил ее ради новой избранницы. До этого пять лет артист прожил в браке с Марианной, с которой начал строить отношения еще в 17 лет. А вот у Дроботенко нет ни жены, ни детей. Но в этом году он стал крестным папой.