ЗВЕЗДЫ

Марина Бурцева вспомнила, как из-за Веденеевой ей не позволили надеть блестящее платье

Телеведущая ради передачи Андрея Малахова приехала из США.

Марина Бурцева вспомнила, как из-за Веденеевой ей не позволили надеть блестящее платье
Татьяна Веденеева. фото: globallookpress.com/

Так как до Нового года остаются считанные дни, Андрей Малахов посвятил новый выпуск передачи «Привет, Андрей!» звездам новогодних «Огоньков». Вместе с артистами он вспомнил, как менялась эта передач с годами и кого она сделала знаменитыми. Любовь Казарновская рассказала, как выступала в свадебном платье, которое до сих пор висит в ее шкафу, а Эльмира Уразбаева вышла на связь со студией из Лос-Анджелеса и рассказала, как теперь живет.

Гости увидели уникальные кадры, на которых запечатлена юная Татьяна Веденеева. Многие восхитились ее золотым платьем. «Действительно, красивое. А где оно сейчас? Я вообще смотрю на эти кадры и поражаюсь, какие все красивые. Я помню, как из занавесок платья шили. Это точно какая-то занавеска», — рассказала артистка. В студии вспомнили, как раньше артисты просили надеть капронку на камеру или натереть ее вазелином. По их словам, это помогало скрыть изъяны во внешности.

«У меня был случай. Вячеслав Михайлович Зайцев, когда он еще не имел своего Дома моды, работал в общесоюзном доме моделей, а мне нужно было платье для «Огонька». Он сказал, что в магазине появилась ткань японская и сказал ее купить, пообещав сшить из нее платье. Этот искусственный японский шифон стоил 16 рублей за метр, когда зарплата была средняя 70 рублей. Я была в шоке просто. Он сказал купить 14 метров, я, конечно, долго брала себя в руки и взяла только 10. Он сшил фантастическое платье. Я была, как Золушка», — вспомнила Веденеева.

Веденеева рассказала, как купила дорогую ткань для платья. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

После этого в студию Малахов пригласил ее давнюю знакомую легендарную ведущую Марину Бурцеву. Она жила в Израиле, а потом перебралась в Америку, но приехала в Россию ради съемок в передаче. «Ой, блондинка», — удивилась Веденеева. Бурцева призналась, что была выпускницей, когда ее позвали на «Огонек». У нее не было наряда, поэтому она обратилась за помощью в дикторский отдел.

«Я поехала в какое-то Коньково или Деревлево. Достала это платье и связалась с редактором и говорю: «Вы знаете, платье длинное открытое с блестками у меня есть». А мне отвечают: «Нет, нет. Это Веденеева будет в открытом с блестками, а вы на пруд, на лед», — рассказала Марина.

Марина Бурцева призналась, что из-за Веденеевой не смогла однажды надеть красивое платье. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»
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Тэги:

Марина БурцеваПрограмма "Привет Андрей!"Татьяна Веденеева
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Марина Бурцева вспомнила, как из-за Веденеевой ей не позволили надеть блестящее платье
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