ЗВЕЗДЫ

Эльмира Уразбаева состояла в тайном браке с Валентином Гафтом

Артистка теперь живет в США вместе с дочкой и зятем. Она показала Андрею Малахову свою квартиру и поздравила россиян с наступающими праздниками.

Эльмира Уразбаева состояла в тайном браке с Валентином Гафтом
Эльмира Уразбаева. фото: кадр из передачи "Привет, Андрей!"

В студии передачи «Привет, Андрей!» вспоминали звезд «Голубого огонька». Андрей Малахов пригласил в студию Галину Писаренко, Любовь Казарновскую, Игоря Николаева и многих других артистов. Многие гости в студии вспомнили, как тогда съемки передачи длились по полгода. Порой артистам приходилось самим искать себе костюмы. Чтобы все было идеально, часто звезды выступали под фонограмму, а вот Иосиф Кобзон часто отказывался от этой идеи, так как у него каждый раз была разная мимика.

Конфуз произошел и с Эльмирой Уразбаевой. Как рассказал Левон Оганезов, она сама вызвалась спеть под фонограмму. Ей предложили ходить по залу с микрофоном. «Она подошла к Терешковой, а та ей дала бокал. Эля в этот момент поет песню. Она взяла бокал и отпила, а песня продолжается. Казус был жуткий. Кобзон вообще в последние годы говорил, что лучше вживую споет», — рассказал он. Сейчас Уразбаева живет в Лос-Анджелесе.

Малахов нашел артистку, которая дала ему интервью. «Псевдоним у меня теперь американский Элла Миро. Когда мне предложили вести «Голубой огонек» мне было 20 с лишним лет. Это одна из удач. Я переехала в Америку в связи с браком моей дочери. У нее муж американец. Он знаменитый продюсер, занимается кино», — рассказала артистка.

Эльмира Уразабаева
Эльмира Уразбаева теперь живет в США. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

Она показала, как теперь живет. В небольшой квартире женщина уже поставила маленькую елочку.

«Я не могу сказать, что у меня суперквартира, но она уютная и мне хватает этой квартиры. Красная звезда — это эталон России. Посмотрите, вон она моя елочка с красной звездой», — похвасталась Уразбаева. Она также показала альбомы с архивными фото. На некоторых их них певица была запечатлена с Валентином Гафтом.

Эльмира была женой Гафта. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

«Это Валя Гафт. В свое время я была его женой. Не надо об этом говорить. Я просто вам сказала. Не хочу делать из этого событие в стране», — неожиданно призналась артистка. Она также поздравила россиян с наступающим Новым годом.

Напомним, что Гафт состоит в браке с Ольгой Остроумовой. До этого он был женат на манекенщице Елене Изергиной. Никто не подозревал, что у актера бал еще один тайный брак.

Уразбаева показала свою квартиру. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»
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Программа "Привет Андрей!"Эдита Пьеха
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Эльмира Уразбаева состояла в тайном браке с Валентином Гафтом
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