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«Дома будет скандал»: Решетову «засекли» в компании Ди Каприо

Тимати решил «отомстить» супруге и бросился охранять Ким Кардашьян.

«Дома будет скандал»: Решетову «засекли» в компании Ди Каприо
Анастасия Решетова/Фото: https://www.instagram.com/p/B6QBTeKhH2C/

Недавно ставшую матерью модель Анастасию Решетову засекли в компании Леонардо Ди Каприо и Канье Уэста. На днях внимание Insta-пользователей захватило новое приложение «Дежавю» — в нем любой желающий может загрузить свой снимок и на выходе получить встроенного себя в фото со знаменитостью. Так, несколько попыток Насти опробовать развлечение и привели ее сначала к супругу Ким Кардашян, а затем и к Ди Каприо.

«Кажется, дома будет скандал. Залипла здесь немного. А у вас какие варианты выпадают? Если у кого-то будет выпадать фото со мной , то присылайте», — сопроводила компрометирующие снимки она.

Тимати также не остался в долгу и решил попробовать варианты с собой. Приложение предложило Юнусову варианты с охранником Ким Кардашян, а также бойфрендом Бритни Спирс. Сам рэпер результатами остался недоволен и заявил, что из 20 попыток 15 закончились для него ролью охранника.

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«Дома будет скандал»: Решетову «засекли» в компании Ди Каприо
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