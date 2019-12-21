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Сын Валерии мечтает купить дом для своей будущей семьи

21-летний Арсений Шульгин стремится к финансовой независимости.

Сын Валерии мечтает купить дом для своей будущей семьи
Сыновья певицы Валерии/Фото: https://www.instagram.com/p/B5K5j9Ho2qH/

Сын Валерии – 21-летний Арсений Шульгин мечтает обзавестись собственным домом. В нем в перспективе будет жить семья молодого человека. О собственном стремлении к независимости юноша рассказал на личной странице в Instagram. Недавно молодой человек обнародовал свои новые отношения – возлюбленной бизнесмена стала некая Лиана. Выбор сына активно поддерживают родители.

Поклонники поспешили уточнить, намерен ли Шульгин позвать свою пассию замуж. Арсений разъяснил, что на будущее рассматривает такой вариант, но для начала ему нужно реализоваться в финансовом и карьерном плане.

«Планирую купить дом, однозначно, когда появятся дети. Но пока не готов к загородной жизни», — сформулировал он свое текущее отношение к этому вопросу.

Валерия и отчим Иосиф Пригожин гордятся тем, что Арсений стремится зарабатывать деньги самостоятельно, и подмечают, что всегда готовы помочь парню, если в том возникнет необходимость.

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Арсений ШульгинВалериянедвижимостьсын Валерии
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Сын Валерии мечтает купить дом для своей будущей семьи
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