ЗВЕЗДЫ

Поправившуюся Собчак заподозрили во второй беременности

Телеведущая вышла в свет в блестящем наряде, который не смог скрыть изменений в фигуре.

Поправившуюся Собчак заподозрили во второй беременности
Ксения Собчак. фото: globallookpress.com/

Ксения Собчак в сентябре этого года вышла замуж во второй раз. Она сочеталась браком с Константином Богомоловым. Тогда многие удивились такому поспешному шагу и заподозрили телеведущую в беременности, но ее откровенный танец на торжестве в честь свадьбы, развеял все слухи. Сейчас она занимается строительством большого дома, чтобы в нем жить уже вместе с новым мужем и своим сыном Платоном.

Известно, что в доме будет две детские комнаты. Ксения решила сразу позаботиться о том, чтобы и у ее будущих детей было свое место. Примечательно, что возможно второй ребенок появится у звезды уже совсем скоро. Накануне она поделилась снимком, сделанным в октябре. Для появления на публике тогда блондинка облачилась в золотое платье с пайетками. Поверх она накинула вязаную тунику бежевого цвета. Блестящий наряд не смог скрыть изменений в фигуре Собчак.

Поклонники снова заподозрили ее в беременности и стали поздравлять со скорым пополнением. «На беременную тут похожа», «Поздравляю! Беременность вам к лицу», «Вы пополнели?», «Ксения вы беременны?», «Мне одной кажется или на фото уже трое?», «Вы не беременны? Ксюша !», «Кого ждете мальчика или девочку?» — стали писать пользователи Сети. Отвечать на домыслы Ксения не стала. Некоторые подписчики решили, что она сделала «вброс» специально, чтобы вызвать ажиотаж вокруг своей персоны.

Напомним, что у Собчак есть сын от Максима Виторгана Платон, который родился в 2016 году. После развода бывшие супруги стараются воспитывать его вместе. Мальчик проводит равное количество времени и с мамой, и с папой. Он уже изучает несколько языков. В соцсети светская львица все чаще публикует фото и видео с малышом.

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Тэги:

беременность и родыЗвездный стильКсения Собчак
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Поправившуюся Собчак заподозрили во второй беременности
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