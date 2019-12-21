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«Думаете, я образумилась?»: Анфиса Чехова похвасталась пышной грудью в новом белье

Телеведущая призналась в особой страсти к интимным атрибутам в гардеробе.

«Думаете, я образумилась?»: Анфиса Чехова похвасталась пышной грудью в новом белье
Анфиса Чехова/Фото: https://www.instagram.com/p/B5YK1wFoD_b/

Анфиса Чехова похвасталась пышной грудью в новом бюстгальтере. Откровенный снимок яркая телеведущая опубликовала в Instagram с провокационной подписью. В кадре Анфиса предстала в кружевных лифчике и трусиках, которые появились в ее гардеробе недавно. Новое нижнее белье выгодно подчеркнуло достоинства фигуры Чеховой и разожгло страстные фантазии среди фолловеров.

«Ну, что, соскучились по моим фото в белье? Думаете, я образумилась? А нет! Я всё та же, в своем репертуаре. Существуют нудисты, а я «бельевиста». Хлебом меня не корми, дай в красивом белье поразгуливать», — самокритично высказалась она.

Отметим, что не всем понравилось фривольное поведение Чеховой. Некоторые заявили, что белье неудачное, потому что куда-то исчезла грудь. Чехова парировала, что декольте просто «усохло с возрастом». Нашлись и те, кто попросил блогера предстать без всяческих украшательств. «Выглядите шикарно», — сошлось во мнении большинство.

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«Думаете, я образумилась?»: Анфиса Чехова похвасталась пышной грудью в новом белье
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