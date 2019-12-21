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«Копия мамы!»: подросшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма засняли папарацци

Маленький принц поразил некоторых британцев. Ранее его не видели несколько месяцев.

«Копия мамы!»: подросшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма засняли папарацци
Кейт Миддлтон и принц Уильям. фото: globallookpress.com/

Кейт Миддлтон и принц Уильям часто разъезжают с официальными визитами и посещают светские рауты. Перед Новым годом и Рождеством у них было особенно много важных дел. Однако они всегда уделяют время своим наследникам. У пары подрастают семилетний принц Джордж, четырехлетняя принцесса Шарлотта, а также год назад на свет появился принц Луи. Королевская чета не прячет своих детей. Как только они появлялись на свет, пара показывала малышей публике.

Однако младшего сына Миддлтон пока старается оберегать от лишнего внимания общественности, поэтому появляется с ним на публике нечасто. Снимки мальчика ранее были опубликованы в честь его первого дня рождения. Позже он вместе с другими членами семьи позировал на балконе Букингемского дворца во время официальных торжеств. Принца Луи британцы не видели несколько месяцев, но накануне у них появилась возможность лицезреть, как он подрос.

Герцоги Кембриджские отправились на традиционный рождественский обед Елизаветы II в Букингемский дворец. Наследников супруги взяли с собой. По пути на званый обед семью засняли папарацци прямо в машине. В объектив попала Миддлтон, которая сидела в автомобиле с возлюбленным. Рядом с ней сидела принцесса Шарлотта. За рулем был принц Уильям, который также вез сыновей. Некоторые британцы отметили, что младший наследник пары сильно подрос и стал сильно похож на свою маму. В маленьком принце они также увидели черты отца Кейт, Майкла, и ее брата Джеймса.

«Он буквально „мини-Кейт“, он невероятно похож на нее», «Какой он милый! У него цвет волос и цвет глаз, как у мамы», «Посмотрите детские фотографии герцогини, и вы увидите, как Луи поразительно похож на нее», «О, такой большой мальчик!!! Он точно пошел в Миддлтонов», «Копия мамы! Это поразительно», — цитирует Hello поклонников. Напомним, что недавно была опубликована рождественская открытка, которую герцоги Кембриджские разослали родственникам и близким. На ней супруги позировали на мотоцикле с тремя детьми.

 

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Британская королевская семьяКейт Миддлтонпапарацципринц ЛуиПринц Уильям
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«Копия мамы!»: подросшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма засняли папарацци
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