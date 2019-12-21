«Копия мамы!»: подросшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма засняли папарацци

Кейт Миддлтон и принц Уильям часто разъезжают с официальными визитами и посещают светские рауты. Перед Новым годом и Рождеством у них было особенно много важных дел. Однако они всегда уделяют время своим наследникам. У пары подрастают семилетний принц Джордж, четырехлетняя принцесса Шарлотта, а также год назад на свет появился принц Луи. Королевская чета не прячет своих детей. Как только они появлялись на свет, пара показывала малышей публике.

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Однако младшего сына Миддлтон пока старается оберегать от лишнего внимания общественности, поэтому появляется с ним на публике нечасто. Снимки мальчика ранее были опубликованы в честь его первого дня рождения. Позже он вместе с другими членами семьи позировал на балконе Букингемского дворца во время официальных торжеств. Принца Луи британцы не видели несколько месяцев, но накануне у них появилась возможность лицезреть, как он подрос.

Герцоги Кембриджские отправились на традиционный рождественский обед Елизаветы II в Букингемский дворец. Наследников супруги взяли с собой. По пути на званый обед семью засняли папарацци прямо в машине. В объектив попала Миддлтон, которая сидела в автомобиле с возлюбленным. Рядом с ней сидела принцесса Шарлотта. За рулем был принц Уильям, который также вез сыновей. Некоторые британцы отметили, что младший наследник пары сильно подрос и стал сильно похож на свою маму. В маленьком принце они также увидели черты отца Кейт, Майкла, и ее брата Джеймса.

«Он буквально „мини-Кейт“, он невероятно похож на нее», «Какой он милый! У него цвет волос и цвет глаз, как у мамы», «Посмотрите детские фотографии герцогини, и вы увидите, как Луи поразительно похож на нее», «О, такой большой мальчик!!! Он точно пошел в Миддлтонов», «Копия мамы! Это поразительно», — цитирует Hello поклонников. Напомним, что недавно была опубликована рождественская открытка, которую герцоги Кембриджские разослали родственникам и близким. На ней супруги позировали на мотоцикле с тремя детьми.