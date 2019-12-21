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«Познакомься, это мой фраерок»: Лепс рассказал, каким он видит своего зятя

Артист назвал условия, при которых муж его дочери сможет попить воды у певца в доме.

«Познакомься, это мой фраерок»: Лепс рассказал, каким он видит своего зятя
Григорий Лепс с дочерью Евой/Фото: https://www.instagram.com/p/B4urnjHIoZU/

Григорий Лепс оказался требовательным и строгим свекром. В разговоре с Иваном Ургантом в одноименной передаче певец заявил – к кандидату на сердце его дочери у него будет достаточно обширный перечень вопросов. Ведущий подметил, что средней дочери Григория – Еве в скором времени исполнится 18 лет. Скорее всего, девушка приведет в дом молодого человека. Ургант предложил Лепсу пофантазировать, как бы тот встретил нового члена семьи.

«Ну рано или поздно это все равно произойдет же, правильно? Пришел человек с моей дочерью…Она мне скажет: «Пап, познакомься, это мой фраерок». Я ей скажу: «Молодец, доченька, гони его в шею». Но сначала я у него узнаю, сколько он зарабатывает», — высказался Лепс.

Заходящийся смехом Ургант поспешил уточнить – от какой отметки несчастный зять сможет попить воду у Григория дома. Гость поспешил оправдаться – на самом деле, вопрос вовсе не в деньгах. Важно, чтобы певец сам, на правах отца, увидел, что именно человек может, а чего – нет.

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«Познакомься, это мой фраерок»: Лепс рассказал, каким он видит своего зятя
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