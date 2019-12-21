«Сдохли два верблюда»: «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов мог стать инженером, а не актером

В гостях у Ивана Урганта артист рассказал, как сбежал из первой профессии и закончил актерское училище.

Ставший всенародным любимчиком после «Полицейского с Рублевки» Сергей Бурунов мог реализоваться как строитель, а не как актер. Об этом он рассказал Ивану Урганту в одноименной передаче. Бурунов вспомнил, что его родители изначально не одобряли идеи с актерством, ведь они были уверены – их сын должен получить нормальное образование. Так тогда еще юный Сережа стал строителем.

Позже отец Бурунова позвонил сослуживцу и попросил трудоустроить сына. После этого в профессиональной книге Сергея появилась должность «инженер по кормокухням».

«Я не понимал, что мне надо. Дядя Юра сказал – тебе и не надо понимать, сиди и получай зарплату. Я ходил, ходил. В один из дней ко мне подошел какой-то странный человек и сказал: «Где кормокухня? У нас в питомнике где-то за Красногорском сдохли по твоей вине два верблюда», — с улыбкой вспомнил Бурунов.

Актер признался – после того случая он понял, что с этой работы ему нужно «ретироваться посредством исчезновения». Сергей отметил – он вовремя покинул свой пост, потому что на грани жизни и смерти также находились две лошади.