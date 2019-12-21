Эмилия Кларк получила главную роль в пьесе Чехова

Эмилия Кларк получила главную роль в российской пьесе по мотивам Антона Павловича Чехова «Чайка». Постановщики доверили «Матери драконов» сыграть Нину Заречную (дочь богатого помещика). Отмечается, что премьера спектакля запланирована на март 2020 года – пройдет она на лондонской сцене в Уэст-Энде.

Evening Standard информирует, что пьесу намерены показывать с 11 мая до конца месяца. Сейчас желающие увидеть постановку первыми уже начинают приобретать билеты.

Важно сделать акцент на том, что действие развернется не в России, а на острове Мэн в Ирландском море.

На личной странице в Instagram Кларк призналась, что не может поверить в то, что выйдет на помостки Плэйхауса.

«Если вам нравится, как это звучит – билеты продаются уже сейчас», – намекнула она.