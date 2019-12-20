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Звездный состав: Лорак и Панайотов примут участие в шоу Татьяны Навки

Ани Лорак станет голосом главной героини - Элифеанты, а Александр Панайотов озвучит Эриана.

Звездный состав: Лорак и Панайотов примут участие в шоу Татьяны Навки
Татьяна Навка пригласила в свое шоу Ани Лорак и Александра Панайотова ФОТ: https://www.instagram.com/tatiana_navka

Ани Лорак и Александр Панайотов примут участие в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Премьера намечена на 25 декабря, она пройдет на льду ДС «Мегаспорт».

Татьяна Навка и Петр Чернышов исполнят главные роли. На льду супруга Дмитрия Пескова будет Элифеанта, а муж Анастасии Заворотнюк — Эрианом. До последнего исполнители главных музыкальных партий держались в секрете.

Теперь же их имена названы — это певица Ани Лорак и ее коллега по сцене Алексей Панайотов. В команде Навки отмечают, что выбор пал на Лорак не случайно, она прекрасно известна поклонникам ледовых шоу и уже принимала участие в «Аленьком цветочке», как и в «Руслане и Людмиле».

Премьера арий, написанных специально для мюзикла, состоится в день первого показа.

Ранее Ани Лорак привела в восторг многих своих поклонников, надев латексный костюм. В нем она снималась для новогодних программ. Смелый наряд отлично подчеркнул стройную фигуру певицы. Образ дополнила бирюзовая шуба из искусственного меха, пишет сайт Актуальные новости. 

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Звездный состав: Лорак и Панайотов примут участие в шоу Татьяны Навки
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