ЗВЕЗДЫ

Гудков и Варнава возродили почти забытый танец в новом клипе

Актеры мастерски станцевали тектоник в одноименном видео.

Гудков и Варнава возродили почти забытый танец в новом клипе
Гудков и Варнава зажигательно станцевали тектоник. Фото: стоп-кадр из клипа.

Юморист и телеведущий Александр Гудков выпустил клип «Тектоник» в паре с Екатериной Варнавой. Ролик является не просто музыкальным видео, а 7-минутным мини-фильмом, в котором телезвезды играют несостоявшихся супругов, поехавших выступать на вечеринку к богачам. Катя при этом рассталась с образом гламурной дамочки и сыграла грубую провинциальную хабалку.

Танцоры приезжают на чопорную вечеринку, чтобы станцевать гостям тектоник. Те готовы платить большие деньги, потому что артистов, помнящих этот танец, уже почти не осталось (он был популярен в клубах в 2000-х). Нужно отметить, что Гудков и Варнава показали отличную слаженную хореографию и выступили на уровне матерых танцоров.

В финале их, правда, ждал неприятный сюрприз, в результате которого обе звезды погибли. В конец ролика Александр говорит, что вместе с ними погиб и тектоник, но если зритель не хочет дать танцу кануть в Лету, то он должен вспомнить нужные движения, записать их на видео и выложить в Интернет с нужным хэштегом. Вот так Гудков не только снял хороший клип, но и возродил уходящую культуру прошлого десятилетия.

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Александр ГудковвампирыЕкатерина Варнавазажигательный танецНовости googleновый клиптанецТектоник
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Гудков и Варнава возродили почти забытый танец в новом клипе
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