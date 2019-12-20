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С кем дружит самая загадочная первая леди США Мелания Трамп

Жену Дональда Трампа называют самой одинокой женщиной Америки.

С кем дружит самая загадочная первая леди США Мелания Трамп
Супруга президента США Мелания Трамп. Фото: Globallookpress

В Америке вышла книга «Освободите Меланию: Несанкционированная биография» под авторством журналистки CNN Кейт Беннет. Издание называет миссис Трамп самой загадочной первой леди США и утверждает, что у нее почти нет друзей.

По словам журналистки, Мелания всегда была очень осмотрительна в выборе друзей. В школе и университете девушка редко общалась с одноклассниками, так как обычно торопилась на поезд, чтобы успеть домой. Кроме того, однокурсники считали будущую миссис Трамп зубрилой и ботаником, потому что она была прилежна в учебе. В разговорах с журналистами Мелания и сама признавалась, что не заводит новых друзей, предпочитая старых проверенных.

Супруга президента США Мелания Трамп. Фото
Супруга президента США Мелания Трамп. Фото: Globallookpress

«У меня есть круг друзей, которые были со мной и раньше. Я выбираю качество, а не количество. Новых знакомств не завожу, но со старыми друзьями отношения поддерживаю, мы периодически созваниваемся и переписываемся», — говорит супруга президента Америки.

Супруга президента США Мелания Трамп. Фото
Супруга президента США Мелания Трамп. Фото: Globallookpress

В биографии говорится, что Мелания Трамп, как и многие высокопоставленные люди, не доверяет незнакомым людям, чтобы избежать сплетен и спекуляции на личной информации о семье президента. По словам Кейт Беннет, у первой леди Америки всего трое близких друзей, с которыми она поддерживает отношения много лет.

К слову, экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель тоже не заводили новых друзей в период предвыборной кампании 2008 года. Пара понимала, как велик риск связаться с недобросовестными людьми.

Президент США Дональд Трамп со своей супругой Меланией Трамп. Фото
Президент США Дональд Трамп со своей супругой Меланией Трамп. Фото: Globallookpress

Однако журналисты нередко отмечают отстраненность и холодность Мелании и утверждают, что она держит на расстоянии даже собственного мужа. СМИ сообщали, что супруги спят в отдельных спальнях – Дональд Трамп обычно располагается в большой спальне на втором этаже, а бывшая фотомодель занимает двухкомнатные апартаменты на третьем этаже Белого дома.

Недавно мы рассказывали, что в интернете высмеяли наряд Мелании Трамп, в котором она появилась на открытии рождественского бала Конгресса. Супруга президента США вышла в свет в белоснежном платье в пол, на которое набросила кейп того же цвета, украшенный кристаллами. Пользователи соцсетей назвали наряд банным халатом.

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С кем дружит самая загадочная первая леди США Мелания Трамп
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