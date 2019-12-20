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Поезд или самолет?: Бузова задала необычный вопрос подписчикам

Звезда решила выяснить в соцсети, какой транспорт удобнее.

Поезд или самолет?: Бузова задала необычный вопрос подписчикам
Ольга Бузова. Фото: Маковеева Светлана / Архив "КП"

Ольга Бузова поставила перед своими подписчиками в Instagram непростую задачу: им придется выбрать, что же удобнее — поезд или самолет? Телезвезда привела плюсы обоих видов транспорта, и как оказалось, Ольга не только летает в бизнес-классе, но частенько передвигается и в поездах. По словам Бузовой, поезд ее радует быстрой посадкой и общим спокойствием, ну и уровень комфорта на железной дороге в последние годы резко вырос. Самолет же гораздо быстрее, но требуется заранее готовиться, просчитывать время, ждать посадку и так далее. Но Ольга также отметила, что во время гастролей она все чаще замечает, что самолеты летают наполовину пустыми, ее друзья даже шутят, что пассажиры специально покупают билеты на рейсы, чтобы оказаться поближе к Ольге.

В конце Бузова привела интересный факт о том, что в Бразилии вообще нет пассажирских железнодорожных перевозок. Первым комментарием стал ответ Давида Манукяна, который на днях признался Бузовой в любви.

«Главное — с любимым человеком, а где и как — пофиг», — написал молодой человек.

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Поезд или самолет?: Бузова задала необычный вопрос подписчикам
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