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Джоан Роулинг обвинили в ненависти к трансгендерам

Писательница написала всего один пост и вызвала негативную реакцию у множества людей в Сети.

Джоан Роулинг обвинили в ненависти к трансгендерам
Джоан Роулинг. Фото: Hubert Boesl/dpa

Похоже, что одна из самых известных писательниц мира и создательница «Гарри Поттера», Джоан Роулинг, не особо следит за современными трендами, иначе она бы не стала в своем официальном Twitter писать о том, что мужской и женский пол существуют.

Писательница поддержала научную сотрудницу исследовательского центра Centre for Global Development Майю Форстейтер, которая была уволена за свою публикацию на тему смены пола. Женщина утверждала, что смена пола по сути не может превратить мужчину в женщину, и наоборот, за что была осуждена коллегами и тут же лишилась работы.

Роулинг поддержала Майю, написав, что у каждого человека есть право одеваться, как он хочет, а также жить, как он пожелает, но не стоит увольнять женщину за то, что она заявила, что существование мужского и женского пола реально. Разумеется, сразу после публикации поста писательницу обвинили в ненависти к трансгендерам. Чем закончится история, пока неизвестно.

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Джоан Роулинг обвинили в ненависти к трансгендерам
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