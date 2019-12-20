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Билли Айлиш показала гигантского паука, который живет у нее дома

А также 18-летняя певица сыграла на укулеле свою первую песню.

Билли Айлиш показала гигантского паука, который живет у нее дома
Билли Айлиш. Фото: Инстаграм

На американском телевидении вышел очередной выпуск программы Carpool Karaoke, в которой ведущий Джеймс Корден ездит на машине со знаменитостями и поет с ними песни. В этот раз в автомобиле оказалась 18-летняя певица Билли Айлиш, которая за год покорила почти все музыкальные чарты.

Девушка сыграла на укулеле свою самую первую песню «Какая прекрасная жизнь», написанную ей в семь лет. А также рассказала, что на занятия музыкой ее вдохновила композиция «I Will» группы «The Beatles», которую она научилась петь и играть на укулеле в шесть лет. Вместе с телеведущим юная звезда спела самые громкие свои хиты – «Bad Guy», «Ocean Eyes», «All The Good Girls Go To Hell» и «When The Partyʼs Over».

В конце шоу певица пригласила Кордена заехать к ней домой и познакомила его с домашним питомцем, которым оказался огромный черный паук. Телеведущему такое знакомство совсем не понравилось.

Недавно мы писали, что в день своего 18-летия Билли Айлиш, знаменитая на весь мир зелеными волосами и сильным голосом, опубликовала в Инстаграм видеонарезку с кадрами из детства, где она маленькая играет на музыкальных инструментах и поет родителям.

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Билли Айлиш показала гигантского паука, который живет у нее дома
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