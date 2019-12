Мэрайя Кэри представила новую версию легендарного хита

Клип «All I Want for Christmas Is You» обрел вторую жизнь.

Мэрайя Кэри решила идти в ногу со временем и выпустила обновленную версию своего легендарного клипа на песню «All I Want for Christmas Is You». Менее чем за 9 часов новинку посмотрели более миллиона людей и положительно оценили 95 тысяч пользователей Youtube. Именно 20 декабря, но 1994 года, певица выпустила пластинку с треком «All I Want for Christmas Is You», поэтому дата нового релиза выбрана не случайно.

По сюжету новой работы певицы, маленькая девочка гуляет по городу и натыкается на магазин праздничных сувениров, где и встречает Мэрайю, которая провожает малышку в мир сказок под всеми знакомую песню.

А вот так выглядел оригинальный клип, снятый много лет назад.

Не стоит забывать и о еще одной версии клипа, в которой появляется Джастин Бибер.