ЗВЕЗДЫ

Мэрайя Кэри представила новую версию легендарного хита

Клип «All I Want for Christmas Is You» обрел вторую жизнь.

Мэрайя Кэри представила новую версию легендарного хита
Мэрайя Кери. Фото: youtube.com/Mariah Carey

Мэрайя Кэри решила идти в ногу со временем и выпустила обновленную версию своего легендарного клипа на песню «All I Want for Christmas Is You». Менее чем за 9 часов новинку посмотрели более миллиона людей и положительно оценили 95 тысяч пользователей Youtube. Именно 20 декабря, но 1994 года, певица выпустила пластинку с треком «All I Want for Christmas Is You», поэтому дата нового релиза выбрана не случайно.

По сюжету новой работы певицы, маленькая девочка гуляет по городу и натыкается на магазин праздничных сувениров, где и встречает Мэрайю, которая провожает малышку в мир сказок под всеми знакомую песню.

А вот так выглядел оригинальный клип, снятый много лет назад.

Не стоит забывать и о еще одной версии клипа, в которой появляется Джастин Бибер.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

клипМарайя КэриМэрайя КэриновинкаНовости googleновости музыкиРождество
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мэрайя Кэри представила новую версию легендарного хита
Интересно?
Поделись с друзьями: