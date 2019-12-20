Бывший шеф-повар рассказал о рождественском ужине в королевской семье

57-летний Даррен Макгрэди целых пятнадцать лет работал шеф-поваром в королевском дворце и недавно поделился своими воспоминаниями с журналистами. По словам кулинара, подготовка к торжественному рождественскому обеду всегда была похожа на военную операцию, потому что все должно было быть идеально, без сучка и задоринки.

«Продукты в Сандринхем буквально привозили военными грузовиками. Я помню поставщика фруктов и овощей, он привозил по шесть-десять ящиков груш, а мы выбирали из них те 12 лучших, которые попадут на стол королеве. Праздничный пир происходил после утреннего посещения церкви в Рождество. На столе было два десятка индеек, жареная картошка, кабанья голова, фуа-гра и рождественские пудинги», — рассказал Макгрэди изданию US.

Экс-шеф-повар отметил, что для королевских детей обычно накрывался отдельный стол в детской комнате. Для маленьких принцев и принцесс готовятся порции поменьше и без обилия приправ. Кроме того, повара должны были приготовить вкусные блюда для собак королевы.

«Каждый год мы создавали отдельное меню для королевских корги. А также мы должны были убедиться, что каждый сотрудник дворца также получит свой праздничный обед».

В этом году в поместье Норфолк на Рождество не приедут принц Гарри и Меган Маркл. Королевская пара и их годовалый сын, принц Арчи, отметит праздник в Калифорнии с мамой герцогини – Дорией Рэгленд. И хотя в официальном заявлении Букингемского дворца сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские получили одобрение королевы Елизаветы, инсайдеры считают, что пропуск Рождества не одобряется.

Ранее мы рассказывали о королевских традициях на Рождество – королева пьет мартини, принц Филипп создает крепкие коктейли, вся семья играет в настольные игры и не ложится спать раньше 2-3 ночи.

Недавно в эфир телеканала ВВС вышел фильм о герцогах Кембриджских. Поклонники британской монархии пришли в восторг от позитивной пары Кейт и Уильям, их искренности и достоинства. Рождественскую передачу сравнили с передачей об африканском путешествии Меган и Гарри, не в пользу последнего. Герцогов Сассекских снова раскритиковали за жалобы на свою тяжелую долю.