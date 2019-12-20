«Снова завидный жених»: Ченнинг Татум расстался с невестой

Распалась еще одна красивая пара, казавшаяся идеальной. 39-летний актер Ченнинг Татум год встречался с 31-летней певицей Джесси Джей. Ничего не предвещало разрыва, не так давно Татум публиковал на своей странице в Инстаграм фотографию возлюбленной, под которой признался ей в любви. «Ты пришла в этот мир и зажгла его. Ты особенная! С днем рождения, детка», — так актер поздравил девушку с днем рождения. Однако сегодня западные СМИ сообщили, что пара рассталась еще месяц назад, но осталась в хороших дружеских отношениях.

Пара встречалась с осени прошлого года. Тогда актер развелся с Дженной Деван, на которой был женат с 2009 года. К слову, Ченнинг все еще борется за совместную опеку над их шестилетней дочерью Эверли, сообщает издание UsWeekly. А экс-супруга Татума уже ждет второго ребенка от актера Стива Кази.

И пока поклонники яркой пары горюют, что еще одна любовь не оказалось вечной, фанатки актера радуются, что сексуальный Ченниг Татум снова оказался на рынке холостяков.

Интересно, что журналисты не раз отмечали избранницы Татума похожи друг на друга как две капли воды.