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Джуд Лоу объяснил, почему отказался от соцсетей и электронной почты

Актер признался, что пару раз в год устраивает себе выходной и путешествует без гаджетов.

Джуд Лоу объяснил, почему отказался от соцсетей и электронной почты
Джуд Лоу признался, что во время съемок "Нового Папы" было очень холодно ФОТ: кадр из сериала

10 января на платформе «Амедиатека» стартует сериал «Новый Папа», роль Папы римского Пия XIII (в миру Ленни Белардо) исполнил британский актер Джуд Лоу.

Он признается, что была проделана огромная работа, пережито много интересных моментов. Например, долгое время его герой проводит в коме. Играть такого персонажа не сложно, соглашается Лоу, единственное неудобство — это отсутствие отопления в палаццо на окраине Рима, где проходили съемки.

«Между дублями меня закутывали в одеяла, чтобы я не стучал зубами от холода. А когда дело доходило до съемок, с меня сдирали все одеяла», — рассказывает актер «Комсомольской правде».

На вопрос о чудесах Джуд Лоу отмечает, что в его жизни они не происходят, но саму жизнь уже можно считать чудом. И если бы он был наделен какими-то магическими способностями, то «взял весь пластик со дна океана и заставил его как-нибудь испариться», чтобы сделать мир чище.

Что касается личной жизни, то ее актер тоже стремится сделать чище и спокойнее, несколько лет назад он принял решение отказаться от соцсетей и до сих пор считает это решение самым лучшим.

«Я не читаю Твиттер, у меня нет аккаунта ни в Инстаграме, ни на Фейсбуке, и я почти не пользуюсь электронной почтой. А недавно я уехал на две недели без айфона, без ноутбука и без всех остальных устройств. Не могу передать, насколько это было великолепно», — делится своим опытом звезда.

Подобные поступки он советует совершать всем, хотя бы один раз в год. Это помогает не только наладить сон, но и сэкономить драгоценное время.

«А то, что я остался без музыки, потому что вся она была в телефоне, и мне пришлось прибегать к помощи дорожных карт — это можно было пережить», — заключил Лоу.

Ранее актер женился в тайне ото всех. Его избранницей стала 32-летняя Филлипе Коэн. О помолвке пара объявила в феврале, и ожидалось масштабное торжество во Франции, но, как пишут британские таблоиды, актер и его возлюбленная предпочли скромную церемонию в лондонской мэрии, пишет сайт argumenti.ru.

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Тэги:

голливудские актерыДжуд ЛоуСериал "Новый папа"
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Джуд Лоу объяснил, почему отказался от соцсетей и электронной почты
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