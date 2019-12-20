«Летать в экономе не зазорно»: Викторию Боню поймали на лжи

Виктория Боня снова попала впросак из-за своей особой любви к шику. На этот раз ее буквально высмеяли за перелет до Лондона в эконом-классе. Телеведущая недавно побывала в Москве, где она посетила рождественский ужин и пообщалась с немецким модельером Филиппом Плейном и его друзьями. Но после хорошего отдыха нужно возвращаться к работе и уже наследующее утро Боня должна была вернуться в Лондон, разумеется, на самолете. По словам Виктории, у нее был билет в бизнес-класс, но она добровольно переместилась в эконом, так как пассажиров практически не было и она могла с комфортом прилечь сразу на трех сиденьях.

Однако поклонники звезды не поверили своему кумиру и начали высмеивать Боню, мол, не было у нее билетов в бизнес-класс, просто пришли тяжелые времена, приходится экономить.

Звезда записала сообщения в сторис и объяснила ситуацию. Прежде всего она показала свой билет, который действительно расположен в бизнес-классе, а после спросила, с каких пор полет в экономе считается чем-то позорным?

«В том, чтобы летать в экономе, нет ничего зазорного» — сказала Виктория своим подписчикам.