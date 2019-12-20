«Ну и ветер»: Сергей Жуков снялся в клипе для новогодней ночи на Первом

Исполнитель доблестно боролся с холодом и выложился на съемках на сто процентов.

Совсем скоро придет Новый год, а наши артисты и звезды шоу-бизнеса не покладая рук снимают выступления, чтобы 31 декабря, за праздничным столом, жителям России было, что посмотреть по телевизору. Второй день съемок новогодней ночи на Первом канале проходил около метро ЦСКА. На фоне арены «Мегаспорт» свои композиции исполнили Лолита и Сергей Жуков.

Погода не особо радовала исполнителей, Жуков постоянно замерзал, ему приносили пледы, он кутался в них но все это не спасало от холода.

«Ну и ветер», — с улыбкой пожаловался на непогоду исполнитель.

Еще одной проблемой были мамы с детьми, которые упорно не хотели думать о безопасности своих чад, свободно гуляющих по съемочной площадке. Сергей Жуков сделал несколько отличных стоп-кадров, поблагодарил массовку и пошел греться. Но главное, что удалось снять отличное видео для эфира в новогоднюю ночь.