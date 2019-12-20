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«Не могу вам наверняка ответить»: директор Бузовой об отношениях Ольги с Давой

Тем временем, блогер публично признался телеведущей в любви.

«Не могу вам наверняка ответить»: директор Бузовой об отношениях Ольги с Давой
Ольга Бузова/Фото: Лариса Кудрявцева/КП

Директор Ольги Бузовой Антон Богославский вместе со своей подопечной продолжает удерживать интригу вокруг отношений певицы с блогером Давидом Манукяном.

Блогер Давид Манукян
Блогер Давид Манукян. Фото: КП/Фролов Михаил

Недавно снявшийся у Ольги в клипе молодой человек окончательно разбил сердце как своим поклонницам, так и фанатам Бузовой, оставив под одним из постов девушки открытое признание в чувствах.

«Люблю», — емко выразил он свои мысли. Ольга также не задержалась с ответом и ответила Даве тремя сердечками.

Признание Давы
Признание Давы/Фото: https://www.instagram.com/buzova86/

Отметим, что слухи о романе между певицей и интернет-деятелем ходят уже не первый месяц. Сама пара их всячески поддерживает, однако официальных заявлений так и не поступало. В разговоре с порталом Teleprogramma.pro директор Ольги Антон Богославский также не смог ответить конкретно, есть ли у Ольги и Давида реальные чувства.

«Они уже достаточно давно обмениваются смайликами и сердечками. Очень хорошо общаются. Рассматривает ли Ольга Давида как потенциального мужчину? Не могу вам наверняка ответить», — сказал он.

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«Не могу вам наверняка ответить»: директор Бузовой об отношениях Ольги с Давой
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