ЗВЕЗДЫ

«А с голой попой фото нет?»: Собчак подколола Рудковскую из-за откровенного снимка

Яркие музы шоу-бизнеса продолжают спорить по поводу допустимости публикации интимных снимков после 40 лет.

«А с голой попой фото нет?»: Собчак подколола Рудковскую из-за откровенного снимка
Ксения Собчак/Фото: https://www.instagram.com/p/B52GoCkAKMK/

Ксения Собчак незамедлительно ответила на провокационное фото подруги Яны Рудковской. Между тесно общающимися теледивами, судя по всему, возникло недопонимание. Напомним, телеведущая спровоцировала скандал в тусовке, раскритиковав обнаженные фото одной из коллег – Светланы Бондарчук или Оксаны Лаврентьевой. Тогда Собчак жестко прошлась по снимку, заявив, что в 40 лет женщине оголяться негоже. Подобная реплика не понравилась многим звездам, чей возраст достаточно близок к озвучиваемому.

Не осталась в стороне и 44-летняя Яна Рудковская. Она выложила кадр, на котором сверкнула стройными ногами. Снимок продюсер сопроводила провокационной подписью.

«Прошу заметить, мне 40 плюс, и я ноги не оголяю, а они слегка просвечиваются под платьем. Кому не нравится или раздражает 1 вариант , у меня есть заготовленный вариант номер 2 , без ног, но с елочными игрушками», – написала она.

Тут же под снимком появилась сама Ксения. Она иронично спросила, нет ли у Яны фото с голой попой.

«А с голой попой в камеру нет? Это как-то несерьезно на общем тренде», – съязвила она.

Яна поспешила отшутиться и заявила, что ей такой формат хайпа ни к чему – ей этого, мол, и в шоу «ЯнаСупер» хватает.

«Мне же 40 плюс , боюсь, сердце уже не выдержит. Дай передохнуть чуток», – пояснила она.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ксения СобчакКсения Собчак последние новостиНовости googleСобчакЯна Рудковская
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«А с голой попой фото нет?»: Собчак подколола Рудковскую из-за откровенного снимка
Интересно?
Поделись с друзьями: