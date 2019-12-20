«А с голой попой фото нет?»: Собчак подколола Рудковскую из-за откровенного снимка

Яркие музы шоу-бизнеса продолжают спорить по поводу допустимости публикации интимных снимков после 40 лет.

Ксения Собчак незамедлительно ответила на провокационное фото подруги Яны Рудковской. Между тесно общающимися теледивами, судя по всему, возникло недопонимание. Напомним, телеведущая спровоцировала скандал в тусовке, раскритиковав обнаженные фото одной из коллег – Светланы Бондарчук или Оксаны Лаврентьевой. Тогда Собчак жестко прошлась по снимку, заявив, что в 40 лет женщине оголяться негоже. Подобная реплика не понравилась многим звездам, чей возраст достаточно близок к озвучиваемому.

Не осталась в стороне и 44-летняя Яна Рудковская. Она выложила кадр, на котором сверкнула стройными ногами. Снимок продюсер сопроводила провокационной подписью.

«Прошу заметить, мне 40 плюс, и я ноги не оголяю, а они слегка просвечиваются под платьем. Кому не нравится или раздражает 1 вариант , у меня есть заготовленный вариант номер 2 , без ног, но с елочными игрушками», – написала она.

Тут же под снимком появилась сама Ксения. Она иронично спросила, нет ли у Яны фото с голой попой.

«А с голой попой в камеру нет? Это как-то несерьезно на общем тренде», – съязвила она.

Яна поспешила отшутиться и заявила, что ей такой формат хайпа ни к чему – ей этого, мол, и в шоу «ЯнаСупер» хватает.

«Мне же 40 плюс , боюсь, сердце уже не выдержит. Дай передохнуть чуток», – пояснила она.