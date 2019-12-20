«А с голой попой фото нет?»: Собчак подколола Рудковскую из-за откровенного снимка

Ксения Собчак незамедлительно ответила на провокационное фото подруги Яны Рудковской. Между тесно общающимися теледивами, судя по всему, возникло недопонимание. Напомним, телеведущая спровоцировала скандал в тусовке, раскритиковав обнаженные фото одной из коллег – Светланы Бондарчук или Оксаны Лаврентьевой. Тогда Собчак жестко прошлась по снимку, заявив, что в 40 лет женщине оголяться негоже. Подобная реплика не понравилась многим звездам, чей возраст достаточно близок к озвучиваемому.
Не осталась в стороне и 44-летняя Яна Рудковская. Она выложила кадр, на котором сверкнула стройными ногами. Снимок продюсер сопроводила провокационной подписью.
«Прошу заметить, мне 40 плюс, и я ноги не оголяю, а они слегка просвечиваются под платьем. Кому не нравится или раздражает 1 вариант , у меня есть заготовленный вариант номер 2 , без ног, но с елочными игрушками», – написала она.
Тут же под снимком появилась сама Ксения. Она иронично спросила, нет ли у Яны фото с голой попой.
«А с голой попой в камеру нет? Это как-то несерьезно на общем тренде», – съязвила она.
Яна поспешила отшутиться и заявила, что ей такой формат хайпа ни к чему – ей этого, мол, и в шоу «ЯнаСупер» хватает.
«Мне же 40 плюс , боюсь, сердце уже не выдержит. Дай передохнуть чуток», – пояснила она.