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«Вафельками шлеп-шлеп»: зрители раскритиковали Успенскую за манеру разговаривать

Недавно исполнительница городских романсов дала интервью Дмитрию Гордону.

«Вафельками шлеп-шлеп»: зрители раскритиковали Успенскую за манеру разговаривать
Любовь Успенская/Фото: https://www.instagram.com/p/B4SordclkBT/

Зрители передачи «В гостях у Гордона» раскритиковали Любовь Успенскую за манеру формулировать мысли. Певица поделилась с журналистом провокационными и грустными деталями своей биографии.

Успенская рассказала, что не видела мать, потому что та умерла при родах. Женщина рожала в ночь с 23 на 24 февраля – в это время врачи отмечали праздник и не слышали, как пациентка звала на помощь. Поведала Успенская также и о том, как сама потеряла близнецов. Гордону Успенская призналась, что в тот момент сетовала на судьбу – она всерьез боялась, что больше никогда не сможет стать матерью.

Примечательно, что аудитория обратила внимание не на биографию самой Успенской, а на ее манеру излагать мысли. Певицу раскритиковали за пространные формулировки и нарушения в построении предложений.

«Внешность, конечно, себе не выбирают и отчаянные попытки ее как-то улучшить чаще всего приводят к обратному результату, но вот научиться говорить за столько лет могла бы», – написали люди.

Другие и вовсе решили пройтись по внешности артистки. «Прям такая фу ты — ну ты. Вафельками шлеп, шлеп. Слушать невозможно», – констатировала одна из женщин.

«Речь и построение фраз прерывистое, очень трудно слушать», – сошлись во мнении сразу несколько человек.

Сама Успенская, впрочем, на критику старается не реагировать и в целом позитивно смотрит на мир. В ближайшее время Успенская намерена выйти на подиум в качестве модели у знакомого дизайнера одежды.

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«Вафельками шлеп-шлеп»: зрители раскритиковали Успенскую за манеру разговаривать
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