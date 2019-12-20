Огонь уничтожил яхту экс-супруга Дженнифер Лопес в Майами

В Майами сгорела яхта экс-супруга Дженнифер Лопес – певца Марка Энтони. По сообщениям зарубежных изданий, плавучее средство оценивается в 7 миллионов долларов: внутри него располагались 5 кают и 12 спальных мест. Кроме того, яхта была оснащена принадлежностями для барбекю, спутниковым ТВ, гидромассажной ванной и док-станцией для водных лыж.

Отмечается, что в тушении 40-метрового судна принимала участие команда из десятка пожарных. Пламя было настолько сильным, что лицезреть его можно было издалека. Два члена экипажа смогли покинуть яхту и не пострадали. Сам Марк Энтони также цел и невредим – в момент случившегося его на яхте не было.

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После того, как лодка была потушена, она «улеглась» набок и частично затонула. Что именно стало причиной возгорания, пока неизвестно, подчеркивает TMZ.

Напомним, Марк Энтони является востребованным латиноамериканским исполнителем и композитором. Работать он предпочитает в стиле сальса. 10 лет был женат на Дженнифер Лопес, но в 2014 году пара рассталась.