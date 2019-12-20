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«Вы в танцах»: пятилетняя дочь Самойловой и Джигана умилила поклонников

Фолловеры пишут, что маленькая Лея должна стать артисткой, как и ее отец.

«Вы в танцах»: пятилетняя дочь Самойловой и Джигана умилила поклонников
Ариэлла и Лея Самойловы/Фото: https://www.instagram.com/p/B6OXek0Ivvr/

Пятилетняя дочь Джигана и Оксаны Самойловой Лея умилила подписчиков дебютным гимнастическим выступлением. Видео с мероприятия многодетная мать обнародовала в личном микроблоге в Instagram. В кадре озорная девчонка вместе с командой демонстрирует зрителям результат долгих репетиций: шпагаты, мостики и другие элементы.

Сама Самойлова призналась, что в течение выступления долго смеялась, из-за чего чуть не родила четвертого ребенка раньше срока.

«Вот и Леюшкино выступление. Вообще у них очень смешная группа была. Кто-то забыл выйти из мостика, кто-то просто забыл где он и зачем ему все это, кто-то вообще решил уйти со сцены раньше финала. Ну а Лея просто была собой. Сделала все, что могла, как говорится», — поведала Оксана.

Многие комментаторы поспешили отметить артистизм и живой интерес девочки. «Вытянула номер», «Я нашла себя! В любой тусовке я -Лея», «Грация кошки», «Вы в танцах!», — писали Самойловой люди.

Отметим, что и старшая дочь рэпера также занимается гимнастикой. Недавно 8-летняя Ариэла взяла бронзу на соревнованиях. Лею же родители отдали в гимнастику, чтобы развивать в девочке женские черты.

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ДжиганДжиган личная жизньДжиган семьяОксана СамойловаСамойлова и Джиган
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«Вы в танцах»: пятилетняя дочь Самойловой и Джигана умилила поклонников
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