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«Жаль таких бедолаг»: Волочкова не стерпела бесконечной травли в соцсетях

Балерина призвала аудиторию быть добрее.

«Жаль таких бедолаг»: Волочкова не стерпела бесконечной травли в соцсетях
Анастасия Волочкова. Фото: Александр Шпаковский/ КП

Анастасия Волочкова устала от травли в социальных сетях. Балерина обратилась к аудитории и заявила, что искренне жалеет всех тех, кто регулярно критикует ее и других, ведь, по ее субъективному мнению, у хейтеров несчастная жизнь. Волочкова заявила, что те, кто высказывают недовольство ею, на самом деле ей завидуют, ведь она как личность достигла больших успехов.

«Вместо того, чтобы заняться своей жизнью и стараться ее изменить ее к лучшему, они осуждают состоявшихся личностей и изрыгают свою желчь бессовестно и бестактно. Это их выбор, ведущий в никуда… Жаль таких бедолаг, если честно», — сообщила она.

Анастасия отметила, что она предпочитает не отвечать на злые реплики таким же злом, ведь окружена любящими людьми и старается излучать добро. Волочкова подчеркнула – в жизни ей чаще говорят о том, что она не похожа на ту версию себя, которую усиленно создают журналисты и недоброжелатели.

«Любят меня за мою искренность и умение оставаться доброй, открытой и настоящей. А я люблю всех и желаю всем истинных благ. И помните, что только доброта, правда, любовь, милосердие, человечность приводят к счастью. Излучая свет и тепло, мы освещаем планету, и душа становится богатой и наполненной», — обратилась она к подписчикам.

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«Жаль таких бедолаг»: Волочкова не стерпела бесконечной травли в соцсетях
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